美國道瓊斯工業平均指數走勢持續偏軟，從技術走勢上分析，道指期貨仍有機會再進一步下試支持，該支持位為上年10月引伸以來的重要位置，假如失守將有機會進一步下跌至250天移動平均線。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。