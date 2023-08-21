文章日期：2023年8月21日 12:50
美國道瓊斯工業平均指數走勢持續偏軟，從技術走勢上分析，道指期貨仍有機會再進一步下試支持，該支持位為上年10月引伸以來的重要位置，假如失守將有機會進一步下跌至250天移動平均線。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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