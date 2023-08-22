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港股ADR反彈高開87點 安踏、快手今日公布業績

美股個別發展，港股七連跌後，如果跟足ADR走勢，恒指今早料高開87點，開報17710點。

個股ADR方面，匯豐（0005）ADR折合報59.18元，較港收市價高1.2%。騰訊（0700）ADR折合報319.65元，較港收市價高0.5%。阿里巴巴（9988）ADR折合報86.78元，較港收市價高1.3%。

焦點股份及板塊

地產股：據報中國多家民營房企所在的城市政府拖欠10億至20億元人民幣，一些房企敦促地方政府盡快償還欠款。

消費股：中國將合理增加對消費者購買汽車、家電、家居等產品的消費信貸支持。

數字經濟概念股：中國總理李強稱將大力發展數字經濟核心產業，增強監管的可預期性。

多間公司今日公布業績，包括安踏（2020）、華潤電力（0836）、華潤醫療（1515）、吉利汽車（0175）、恒地（0012）、恒基發展（0097）、九毛九（9922）、快手（1024）、名創優品（9896）、保利物業（6049）、泡泡瑪特（9992）

小鵬汽車 （9868）：美銀將該股評級上調至買進並預測2025年有望盈利。

陸金所（6623）：半年純利跌80%，派息7.8美仙。

融創中國（1918）：周一首次收於1元以下，與碧桂園（2007）一樣淪為「仙股」。

思摩爾國際（6969）: 中期純利跌48%，派息5港仙。

澳博控股（0880）: 上半年虧損按年收窄至12.64億元。

 

 

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