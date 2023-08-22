吉利汽車（0175）公布，截至今年6月底止中期收入731.8億元（人民幣，下同），按年升26%，盈利15.7億元，微升1%，每股盈利14.91分，不派中期息。
期內總銷量69.4萬部，按年升13%，其中新能源汽車方面，上半年純電動汽車和插電式混合動力汽車共銷售15.79萬部，按年升44%，新能源汽車比例達到23%。
出口市場增長持續強勁，上半年出口銷量增加至121,185部，較去年同期增長了38%。
受惠品牌形象持續提升和新能源車型佔比的快速增長，上半年吉利撇除集團的領克合資公司及睿藍聯營公司總收入的營業收入按年升26%至732億元。
吉利指出，上半年中國車市出現了激烈的價格戰，惟公司燃油車仍然維持良好利潤空間，上半年汽車平均出廠銷售價格上漲約7%，至101,168元。
上半年碳酸鋰價格下滑，使電池價格也降低，這對控制新能源車成本有正面影響。然而，吉利毛利率仍受到新能源轉型和汽車市場競爭加劇的影響，與去年同期相比基本持平，為14%。
其他報道
恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成
滬指失守3100點 以半日最低位收市 創板指2100點得而復失
《好聲音》風波愈演愈烈 星空華文曾插水15% 過去3日股價「腰斬」
TVB交代曾志偉健康狀況：康復情況理想 暫無法參與任何幕前工作
HKTVmall母企香港科技探索昨晚發盈警 股價今早曾跌逾15%
字節跳動據報與美國政府協商經年 華府可任意讀取TikTok內部訊息
恒指小幅反彈 高開18點 ATMX全線向上 恒大汽車高開7%
恒大：內部監控體系及流程已基本完善 足以根據上市規則履行責任