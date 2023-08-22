期內總銷量69.4萬部，按年升13%，其中新能源汽車方面，上半年純電動汽車和插電式混合動力汽車共銷售15.79萬部，按年升44%，新能源汽車比例達到23%。

出口市場增長持續強勁，上半年出口銷量增加至121,185部，較去年同期增長了38%。

受惠品牌形象持續提升和新能源車型佔比的快速增長，上半年吉利撇除集團的領克合資公司及睿藍聯營公司總收入的營業收入按年升26%至732億元。

吉利指出，上半年中國車市出現了激烈的價格戰，惟公司燃油車仍然維持良好利潤空間，上半年汽車平均出廠銷售價格上漲約7%，至101,168元。

上半年碳酸鋰價格下滑，使電池價格也降低，這對控制新能源車成本有正面影響。然而，吉利毛利率仍受到新能源轉型和汽車市場競爭加劇的影響，與去年同期相比基本持平，為14%。

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