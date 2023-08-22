集團又披露，2023年7月名創優品門店平均單店GMV增長約14%，推動名創優品的中國線下門店GMV按年增長超25%。名創優品海外業務的GMV按年增長約50%。

集團第四季表現方面，收入為32.52億元，按年增40.3%，按季增10.1%﹔毛利率為39.8%，按年增6.5個百分點，按季增0.5個百分點。

第四季經調整淨利潤為5.71億元，按年增156.3%，按季增18.3%。經調整淨利潤率為17.6%，2022年同期為9.6%，前一季度為16.4%。

第四季經調整EBITDA為8.55億元，按年增103.8%，按季增長21.1%﹔經調整EBITDA利潤率為26.3%，2022年同期為18.1%，前一季度為23.9%。

全年方面，收入為114.73億元，按年增長13.8%﹔毛利率為38.7%，按年增8.3個百分點。

全年經調整淨利潤18.45億元，按年增55.3%﹔經調整淨利潤率為16.1%，2022財年同期為7.2%﹔經調整EBITDA為28.22億元，按年增長99.7%﹔經調整EBITDA利潤率為24.6%，2022財年同期為14%。

截至6月底集團全球門店達5791家，海外佔2187家，按年增214家，按季增56家﹔中國門店則為3604家，按年增378家，按季增221家﹔TOP TOY門店數量為118家，按年增21家。

集團指，得益於海外直營市場收入按年增長85%，第四季度公司海外業務整體收入在去年同期的高基數之上按年增長了42%，達到11.1億元，超過之前最樂觀的預期，也刷新了海外業務季度的歷史紀錄。第四季海外市場貢獻了公司經營利潤的40%以上，相比上一季約25%有了長足進步。

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