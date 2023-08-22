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堡獅龍聯席行政總裁張銘輝辭職 張智接任

堡獅龍（Bossini，0592）公布，張銘輝因本身之其他業務承擔將辭任公司聯席行政總裁一職，即日生效。

而現任執行董事兼聯席行政總裁張智，將在張銘輝辭任後，由即日起繼續擔任執行董事，並將為公司的行政總裁。

堡獅龍在2021年5月6日委任張銘輝為聯席行政總裁，他在服裝行業積逾30年經驗，尤其是於品牌管理、品牌重塑、渠道擴展及融合以及行政管理方面擁有豐富經驗。他曾是日播時尚集團（滬603196）的「播」品牌事業部總經理﹔又管理高端品牌PPT 「Personal Point」，並自創一個北歐風格的品牌「目澈」，亦曾獲報喜鳥（深002154）委任為韓國LF集團旗下主品牌「Hazzys」（哈吉斯）中國區總經理。

張智則是堡獅龍控股股東非凡中國及龍躍的董事，亦是非凡領越（0933）的首席財務官﹔他亦曾於永嘉（3322）擔任執行董事及首席財務官。

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