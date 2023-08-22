最近政府提倡本港夜市發展，有傳曾向發展商提議延長商場營業時間，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，政府做法對帶動經濟的成效有待商榷。他建議政府考慮發展夜市經濟於比較實際的範疇，如蘭桂坊等多人集中的地方，著力推動酒吧、深夜球賽項目等。
羅兵咸永道預計，本年上半年本港合計的零售業銷貨價值較同期上升20.7%至2050億元，全年零售額增長17%至4080億元。鄭表示，由於本地消費下降，以及訪遊客數量增長未合乎預期，7月數字預計會錄低雙位數增長。假設沒有任何影響全球經濟的重大問題發生，預料至少需12至18個月，零售業總銷貨價值才能恢復疫情前水平。
鄭續指，下半年前景仍不明朗。由於出境旅遊復蘇，許多香港居民報復性旅遊，導致本地消費下降；其中7月份第二期消費券的發放對本地消費沒有產生太大效應。另外，訪遊客數量的增長並沒有預期般快速，內地旅遊客來港目的與以往有所不同。加上近期人民幣貶值，房地產和股市表演欠佳，青年失業率創歷史新高，中國消費者感受到經濟不穩的壓力。內地遊客數目上半年度佔1300萬整體旅客量的78%，即約1000萬人次；預計內地旅客全年數目有望達到2000至2500萬人次，恢復至疫情前約六成。
旅客仍是香港零售業的主要推動力，鄭認為政府應著力發展本港現時已有的旅遊設施，例如改善郵輪碼頭配套、為海洋公園等主題樂園提供資金協助等；並建議政府應著力吸引更多東南亞遊客，以利用該地方不斷增長的旅遊需求，擴大遊客群體。另外，商場可於不同商戶合作推動消費計劃，延長旅客和本地客戶逗留於商場內的時間，從而增加消費力。
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