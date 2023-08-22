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快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤

快手科技（1024）公布第二季業績，期內純利為14.81億元（人民幣，下同），略勝市場預期的約14億元；經調整純利為26.94億元，去年同期錄得虧損13.12億元，亦勝市場預期。集團第二季收入為277.44億元，按年增長27.9%，毛利亦增長42.6%至139.34億元。

以今年上半年計，集團錄得純利6.05億元，按年由虧轉盈，經調整純利為27.36億元，收入按年升23.9%至529.61億元，主要受惠於線上營銷服務、直播及電商業務的增長。

此外，快手次季平均日活躍用戶（DAU）及月活躍用戶（MAU）達3.76億及6.733億，分別按年增長8.3%及14.8%；每名DAU日均使用時長為117.2分鐘。截至今年6月底止，快手應用程式的互關用戶對數累計達到311億對，按年升近50% ；第二季的快手應用日均互動（包括點讚、評論和轉發等）總量達80億次。

集團指出，今年第二季是首次錄得淨利潤季度，現時正內部測試快手搜索智能問答產品，利用大語言模型的技術能力提高搜索的智能化程度。

快手今日績前收市報62.5元，升1.7%。

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