瑞房上半年收入按年增46%至64.31億元，被確認為收入的物業銷售金額達46.62億元，按年增90%，綜合租金及相關收入為11.31億元，按年增4%。集團上半年毛利率為46%，按年跌18個百分點，淨利率為14%，按年跌4個百分點。

集團淨資產負債率按年增5個百分點至50%，負債淨額增9%至218.99億元，總債務按年增2%至341.38億元，現金及銀行存款為122.39億元，按年減8%。上半年瑞房的利息開支總額上升 33%至11.18 億元，債務平均成本增加至 6.55%，按年增1.43個百分點。

土儲方面，總土儲為870 萬平方米，當中可供出租及可供銷售土地儲備為630萬平方米，按年跌7%，應佔可供出租及可供銷售土地儲備為390萬平方米，按年跌7%。

集團指，2023年上半年的合約物業銷售額45.64 億元，較2022年同期的187.15億元減少76%，其中住宅物業銷售佔 92%，餘下由商業物業銷售貢獻。此物業銷售額減少，主要是由於推售時間安排所致，公司計劃把握市場復甦時機，並根據發展項目的最新施工進度及政府批准預售的時間，在2023年下半年才推出更多樓盤。

2023年上半年住宅物業銷售的平均售價為每平方米5.39萬元，而2022 年同期則為每平方米10.57萬元，是由於期內平均售價較低的上海市外項目佔合約物業銷售額的比例較高所致。集團指，尚有認購銷售總額為人民幣6.06億元預計將於 2023年下半年及以後轉為合約物業銷售額，而待於2023 年下半年及以後交付客戶並於集團財務業績中確認的鎖定銷售總額為74.3億元。

據公司披露，下半年可供銷售及預售的住宅物業建築面積約21.19萬平方米，應佔面積為11.54萬平方米，當中包括上海太平橋第 118 號地塊、上海蟠龍天地、武漢天地、武漢光谷創新天地、武漢長江天地、重慶天地六個項目。此外，上海太平橋項目第122 號地塊將於2024年第四季推售。

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