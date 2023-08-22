該行又指，若按澳博第二季度的EBITDA以年化計算，已估計其EBITDA恢復至2019年的40%，比此前估計達到50%稍低。同時其預期，澳博在2025年可以吸納衛星場約2000名職工，按季額外成本持平並保持在1.69億元。

匯豐的報告進一步引述澳博管理層指，上葡京的市佔率已達2%並屆收支平衡，並料解決勞工短缺問題，市佔率可於今年尾達致3%至3.5%，長遠目標是提高至5%至6%。匯豐則料，上葡京的市佔率到2024年可以提高到4.1%。上葡京內1900間酒店房，至今只開了1600間營運，該行引述管理層指，到年尾所有酒店房均可對外開放。位於半島的娛樂場及渡假村項目將自2024年啟動翻新，料需時兩年完成，連同上葡京業務提升，料可以於2025年底可以吸納全數衛星場約2100名員工。

中金的報告更透露，新葡京酒店翻新工程計劃將將今年第三季起啟動，需時兩年內完成，會翻新酒店客房、新增休閑娛樂及餐廳，及新增零售商鋪。自行推廣娛樂場之一的回力海立方受惠於附近衛星場關閉，第二季的表現已超越2019年第二季。澳博今日收報3.24元，升3.2%。

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