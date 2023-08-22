期內收入業務都有增長，其中住宿預訂服務按年增加94.2%至10.5億元；交通票務服務按年增1.41倍至14.9億元；其他收入包括廣告﹑酒店管理﹑商務旅遊﹑會員服務收和景點門票，按年增1.03倍至3.16億元。另期內平均月活躍用戶按年增加41.1%至2.79億個；平均月付費用戶按年增61.7%至4220萬個；付費比率按年升1.9百分點至15.1%，為三年來的新高。

集團表示，對中國旅遊業的前景持樂觀的態度。由於旅遊相關的基礎建設仍有充足的發展空間，尤其是三線以下城市，因此旅遊市場將繼續大幅增長。集團又指，政府推出多項政策以促進中國旅遊業發展，並鼓勵國內旅遊消費。另消費者行為出現根本轉變，例如短途旅行和本地度假越來越受歡迎，亦將成為行業未來發展的額外推動力。

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