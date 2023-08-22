康師傅（0322）今日公布中期業績，截至本年6月底，股東應佔溢利為16.38億元（人民幣，下同），按年升30.66%，每股基本盈利為29.07仙，不派中期息，去年同期則派44.38分特別中期股息。
上半年毛利率按年提高2.25個百分點至30.47%，毛利為124.65億元，按年增15.57%，EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年增25.87%至43.01億元。
集團收益為409.07億元，按年升7.04%，其中飲品收益為266.06億元，按年增長9.50%，佔集團總收益65.04%，比例最多；方便麵收益為139.5億元，按年增長2.97%，佔集團總收益34.10%。
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