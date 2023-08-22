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中飛租賃中期扭虧賺2.01億  每股派息持平至0.15元

中國飛機租賃（下稱中飛租賃）（1848）公布6月底止中期業績，期內扭虧為盈並獲利2.01億元，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約22.85億元，按年大增65.6%。該集團建議每股派中期息0.15元，按年持平。該集團今日股價收報4.3元，升近6.2%。

回顧期內，中飛租賃共向航空公司客戶交付13架新飛機，有7架出租予境外航空公司，另6架出租予境內航空公司，並向飛機資產管理合資平台注入1架飛機。截至6月底，其機隊規模已增加至189架飛機，其中包括162架自有飛機和27架代管飛機。自有機隊有90%是窄體機型，平均機齡為8.3歲，平均剩餘租期為5.8年，有73.5%租予中國包含港澳台航空司。除兩架涉及俄羅斯航空公司的飛機外，該集團期內的自有機隊出租率達100%。整體客戶群已增至42間航空公司，遍佈20個國家和地區。期內新簽署26架飛機的租賃意向書，均為境外航空公司客戶。

在推動國產機商業化方面，該集團繼於去年12月交付一架中國商飛ARJ21飛機予印尼翎亞航空，該架飛機已於今年4月正式投入商業運營並完成首航，7月更執飛首條國際航班。其還於回顧期內再向翎亞航空交付第二架ARJ21飛機。截至6月底，其擁有待交付飛機訂單共213架，包括120架空客、65架波音和28架商飛飛機。

財務方面，中飛租賃獲得新增及續期的融資額度超過145億元，現金及銀行結餘為62.03億元，未提取借貸融資為39.9億元。其更內地發行3年期首期低碳轉型公司債券，涉15億元人民幣。其亦按時償付於今年7月到期的10億元人民幣超短期融資券。其指出，業界普遍預計窄體機供應不足的問題仍將在數年內持續，預計市場價值及租金水平將維持高位。下半年其會做好新飛機租賃及中老齡飛機處置等優勢項目，並適時加快推進資產包交易項目，加強與機構投資者和融資伙伴的合作。

 

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