百度（9888）公布今年第二季業績，期內總收入按年升15%至340.56億元（人民幣、下同），經調整純利為79.98億元，按年升44%，勝市場預期的57.93億元。
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大變革能力，為集團提供重大的市場機會。百度不斷升級模型，生成更具創造性的回答，提高訓練速度並降低推理成本，保持行業領先。文心大模型ERINE 3.5獲雲客戶、AI開發者和行業專家的廣泛認可，集團正在使用AI原生思維重構產品和服務，為用戶提供創新體驗，並支持企業抓住機遇。
百度首席財務官羅戎表示，集團在AI領域投資十多年，完全有能力抓住生成式AI和大語言模型帶來的機遇，將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度加大對大語言模型和生成式AI的投入。
集團智能駕駛業務方面，蘿蔔快跑在上季供應的自動駕駛訂單為約71.4萬單， 按年升149%。截至2023年6月30日，蘿蔔快跑累計向大眾提供的自動駕駛出行服務訂單達330萬單。此外，蘿蔔快跑7月已取得上海浦東新區的開放道路上，開展全無人駕駛員或安全操作員的自動駕駛測試。
百度今日收市報123元，升0.9%；績後美股（美： BIDU）盤前現升近4%。
其他報道
快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤
安踏中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3% 中期息82港仙
港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%
六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃
滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%
羅兵咸永道：夜市經濟成效有待商榷 零售業需至少1年恢復疫情前水平
恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成
滬指失守3100點 以半日最低位收市 創板指2100點得而復失