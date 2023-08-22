百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大變革能力，為集團提供重大的市場機會。百度不斷升級模型，生成更具創造性的回答，提高訓練速度並降低推理成本，保持行業領先。文心大模型ERINE 3.5獲雲客戶、AI開發者和行業專家的廣泛認可，集團正在使用AI原生思維重構產品和服務，為用戶提供創新體驗，並支持企業抓住機遇。

百度首席財務官羅戎表示，集團在AI領域投資十多年，完全有能力抓住生成式AI和大語言模型帶來的機遇，將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度加大對大語言模型和生成式AI的投入。

集團智能駕駛業務方面，蘿蔔快跑在上季供應的自動駕駛訂單為約71.4萬單， 按年升149%。截至2023年6月30日，蘿蔔快跑累計向大眾提供的自動駕駛出行服務訂單達330萬單。此外，蘿蔔快跑7月已取得上海浦東新區的開放道路上，開展全無人駕駛員或安全操作員的自動駕駛測試。

百度今日收市報123元，升0.9%；績後美股（美： BIDU）盤前現升近4%。

其他報道

快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤

瑞安房地產上半年盈利升37% 中期息削11%每股派3.2仙

安踏中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3% 中期息82港仙

越秀服務上半年多賺17.5% 中期息派8.9仙

恒指公司：恒指有68%權重股票可受惠人民幣潛在升值

港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%

中銀香港據報調升按揭現金回贈至最多3.15%

六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃

遠洋集團為20億元境內債謀展期

軟銀旗下Arm招股書 用逾3500字闡述在華所面臨風險

滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%

羅兵咸永道：夜市經濟成效有待商榷 零售業需至少1年恢復疫情前水平

【有片：埋身擊】日圓走勢持續向下 投資者現不宜買入日圓

堡獅龍聯席行政總裁張銘輝辭職 張智接任

名創優品全年盈利升1.6倍 末期息0.103美元

吉利汽車中期盈利微升1%不派息 新能源汽車銷售比例達23%

華潤電力中期多賺54% 中期息增57%至0.328元

中國建築興業上半年純利升36% 派中期息5.5仙

中糧包裝上半年多賺2% 中期息派13.3仙

恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成

滬指失守3100點 以半日最低位收市 創板指2100點得而復失

《好聲音》風波愈演愈烈 星空華文曾插水15% 過去3日股價「腰斬」