天星銀行重啟企業銀行服務，該行公布企業銀行服務於本月起正式推出，服務面向所有本地註冊公司，該行設有簡易企業賬戶，為包括中小企等公司提供便捷的開戶服務。企業可遙距提出申請，最快48小時內完成開戶，該行亦將指派客戶服務主任，支持企業銀行服務和緊急查詢。
天星銀行中小企銀行戶口服務曾在2021年5月進行試業，邀請中小企加入中小企銀行戶口服務沙盒測試，並籌備推出中小企貸款服務，不過該行向中小企客戶發出通知，表示中小企銀行服務於去年7月結束，稱中小企銀行服務沙盒測試工作已完結，經過商業策略考量專注個人銀行服務，決定暫緩中小企銀行服務。
天星銀行執行董事及行政總裁胡偉表示，過往的沙盒測試使他們更瞭解中小企所面對的挑戰，進一步明晰市場需求。在團隊總結過往經驗後，決定將企業銀行服務正式推向市場。
胡偉又表示，留意到政府對創新科技企業持開放和包容的態度，該行會積極響應港府的政策及香港經濟發展的趨勢，對此類企業保持關注。未來他們將會結合股東的資源和數字化供應鏈金融的經驗，為在港企業提供更高效的銀行服務。
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