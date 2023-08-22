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太古A股及B股各派特別息8.12元及1.624元

太古股份（A股：0019、B股：0087）公布，因應較早前宣布出售美國可口可樂入樽業務，派發特別股息，每A股及B股分別建議派特別息8.12元及1.624元，與6月尾時公布的水平一樣，合共約117億元，相當於出售有關業務所得的交易款項304億元之38.5%。每手500股A股及2500股B股均可獲分派4060元。

是次派息截止過戶日期由8月28日至8月30日，太古將於9月1日起除息，並於9月19日派發。該集團強調，今次派特別息要在完成業務交割後，才予派發。但是若然落實今次派特別息，將較該集團較早前建議派發中期息的日期10月13日為早。該集團較早前宣布中期業績時，每A股及B股中期息分別為1.2元及0.24元。

若依該集團建議的特別股息派息計劃，太古股份的母公司英國太古以總持股約59.78%左右計，可獲分派近70.59億元，因此在出資向太古股份收購美國太古可口可樂入樽業務的成本，因此變相降至233.41億元。太古A今日收報62.05元，升1.47%；太古B則收報10.24元，升1.79%。

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