但他不認為樓市會垮下來，因為樓市對國家及經濟增長都有很重要的角色及成份，只是目前仍很難看通，認為明年可能就要把問題公開出來，屆時樓市一定會受到影響，政府亦將大力支持樓市。不過，他指重建大家對內地樓市的信心需時，大家亦需要待全部問題看透、看見了，才會看到入市買房的好機會。

他又提到，第二季及7月份的中國經濟數數據疲弱，全世界大環境都有壓力，經濟全面復蘇目前很難看清楚，未來一兩年還是比較困難。但部分房企倒台將給予較穩健的瑞安更多機會，公司會小心行事，因為「現金流太重要，也太艱難」，瑞房將續於上海物色買地機會，續在強一二線城市如武漢發展，小心一步步看清，掌握好市場調整機會。

至於融資方面，集團財務總監及投資總監孫希灝指出，在內房爆雷後，令內房融資更有挑戰，獲取新融資不容易，但瑞房過去半年仍有進行新融資，雖然規模不大，往後仍會繼續。至於美國持續加息，他指過去一年已將外幣債務減低，增加國內債務比例，對沖美元波動性，雖然不能百分百對沖，但已屬可控範圍，且對資產負債表影響亦細。

集團下半年逾50億元債務，當中10月份到期一筆5億美元債，孫希灝指，瑞房手頭現金達120億元，資金充裕，將續以手頭現金、物業銷售及租金收入、新融資來處理到期債務。2024年上半年約有近65億元銀行融資需要償還。

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