敏實集團（0425）公布中期業績，截至本年6月30日，集團營業額增長約34.4%，達到約97.47億元人民幣（下同），公司擁有人應佔溢利增長約34.9%至8.87億元。每股基本盈利約0.771元，不派中期息。
上半年毛利約25.62億元，按年增加約21.2%，毛利率按年下降2.8個百分點至約26.3%。
集團指出，隨著全球新能源汽車銷量的穩健增勢，集團電池盒業務持續快速增長。同時，國際客户主要配套車型銷量表現優異，加之客戶結構的不斷均衡與優化，使集團實現較好的營業額增長。但由於電池盒及車身底盤零部件等新業務相繼量產後產品結構發生明顯變化，同時處於爬坡期的部分國際附屬公司營業額佔比增加，綜合導致整體毛利率出現下降。
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