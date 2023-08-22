moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

神冠中期純利大跌九成至121萬人幣 不派中期息

內地腸衣生產商神冠（0829）公布中期業績，收入按年增18.2%至5.09億元（人民幣，下同）；純利大減91.1%至121萬元；每股盈利0.04分，繼續不派中期股息。

按地區劃分，來自內地的收入增16.8%至4.41億元，亞洲（不包括內地）增25.3%至3019.7萬元，其他國家/地區則升31.2%至3807.6萬元。

期內毛利按年減少44.1%至4579.9萬元，毛利率按年跌10百分點至9%。

集團表示，毛利及毛利率下降，主要是由於研發新產品及擴大生產能力，而進行大規模的產品試製和設備改造所造成。另原材料﹑輔料及能源價格持續上漲，以致年初腸衣製成品的存貨平均成本，較去年初時高出約10.6%，並導致生產單位成本增加，但集團指，部分影響已由銷售量及產品平均售價上升所抵銷。

其他報道

敏實集團上半年多賺35% 不派中期息

太古A股及B股各派特別息8.12元及1.624元

羅康瑞︰內地樓市調整未完 續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多

金山軟件中期扭虧賺2.5億元人幣 不派息

天星銀行恢復企業銀行業務

WeLab Bank上調中長期定息 新增兩年期定存4.5厘

百度次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期 美股盤前升近4%

證監會對興證作出譴責 罰款350萬元

同程旅行第二季扭虧 賺3.56億元

中飛租賃中期扭虧賺2.01億  每股派息持平至0.15元

康師傅中期盈利升三成至16.4億人幣 不派息

快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤

瑞安房地產上半年盈利升37% 中期息削11%每股派3.2仙

安踏中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3% 中期息82港仙

越秀服務上半年多賺17.5% 中期息派8.9仙

恒指公司：恒指有68%權重股票可受惠人民幣潛在升值

港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%

中銀香港據報調升按揭現金回贈至最多3.15%

六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃

遠洋集團為20億元境內債謀展期

軟銀旗下Arm招股書 用逾3500字闡述在華所面臨風險

滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%