內地腸衣生產商神冠（0829）公布中期業績，收入按年增18.2%至5.09億元（人民幣，下同）；純利大減91.1%至121萬元；每股盈利0.04分，繼續不派中期股息。
按地區劃分，來自內地的收入增16.8%至4.41億元，亞洲（不包括內地）增25.3%至3019.7萬元，其他國家/地區則升31.2%至3807.6萬元。
期內毛利按年減少44.1%至4579.9萬元，毛利率按年跌10百分點至9%。
集團表示，毛利及毛利率下降，主要是由於研發新產品及擴大生產能力，而進行大規模的產品試製和設備改造所造成。另原材料﹑輔料及能源價格持續上漲，以致年初腸衣製成品的存貨平均成本，較去年初時高出約10.6%，並導致生產單位成本增加，但集團指，部分影響已由銷售量及產品平均售價上升所抵銷。
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