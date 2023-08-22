按地區劃分，來自內地的收入增16.8%至4.41億元，亞洲（不包括內地）增25.3%至3019.7萬元，其他國家/地區則升31.2%至3807.6萬元。

期內毛利按年減少44.1%至4579.9萬元，毛利率按年跌10百分點至9%。

集團表示，毛利及毛利率下降，主要是由於研發新產品及擴大生產能力，而進行大規模的產品試製和設備改造所造成。另原材料﹑輔料及能源價格持續上漲，以致年初腸衣製成品的存貨平均成本，較去年初時高出約10.6%，並導致生產單位成本增加，但集團指，部分影響已由銷售量及產品平均售價上升所抵銷。

其他報道

敏實集團上半年多賺35% 不派中期息

太古A股及B股各派特別息8.12元及1.624元

羅康瑞︰內地樓市調整未完 續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多

金山軟件中期扭虧賺2.5億元人幣 不派息

天星銀行恢復企業銀行業務

WeLab Bank上調中長期定息 新增兩年期定存4.5厘

百度次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期 美股盤前升近4%

證監會對興證作出譴責 罰款350萬元

同程旅行第二季扭虧 賺3.56億元

中飛租賃中期扭虧賺2.01億 每股派息持平至0.15元

康師傅中期盈利升三成至16.4億人幣 不派息

快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤

瑞安房地產上半年盈利升37% 中期息削11%每股派3.2仙

安踏中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3% 中期息82港仙

越秀服務上半年多賺17.5% 中期息派8.9仙

恒指公司：恒指有68%權重股票可受惠人民幣潛在升值

港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%

中銀香港據報調升按揭現金回贈至最多3.15%

六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃

遠洋集團為20億元境內債謀展期

軟銀旗下Arm招股書 用逾3500字闡述在華所面臨風險

滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%