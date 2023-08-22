泡泡瑪特（9992）公布今年上半年業績，收入按年升19.3%至28.14億元（人民幣、下同），純利為4.77億元，按年升43.2%；每股基本盈利為35.46分，不派息。
集團表示，頭部IP保持強勁的表現，SKULLPANDA、MOLLY和DIMOO今年上半年分別實現5.26億、4.11億及3.62億元收入，按年分別增長14%、1.8%和21.3%。此外，集團期內一共新開19家線下門店；截至今年6月底，集中共有340家分店，機械人商店亦增至2185家。
港澳台及海外渠道方面，集團持續推進DTC（Direct To Customer）發展戰略。截至6月底，港澳台及海外門店達到55家，機器人商店達到143台（包括合營及加盟），跨境電商平台站點數達28個，期內亦於法國及馬來西亞開設首家線下門店。
泡泡瑪特今日收市報22.1元，升3.8%。
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