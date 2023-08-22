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恒地半年多賺18%中期息維持0.5元 稱倘政府無措施樓市將甚低沉

恒基地產（0012）今午公布中期業績，期內受惠於將陽光房地產（0435）首次成為聯營公司，以公允價值按權益法重估其資產淨值，因此錄得15.91億元淨收益，並推高股東基礎溢利至60.73億元，按年增長18.2%。股東應佔溢利為59.57億元，按年增長24.6%。每股派中期息0.5元，按年持平。

期內恒地在港入賬的物業發展營業額按年微增700萬元，達到43.01億元；但是由於入賬的項目邊際利潤較低，因此應佔稅前盈利按年減少16.9%至9.62億元。期內該集團在港錄得合約銷售67.25億元，按年增長約10%；未入賬的合約銷售約148.24億元，料下半年隨交付買家有69.91億元命約銷售額可予入賬。

在港正發售27個項目中，期內有24個項目共約2997個住宅單位待售；下半年則共開售7個項目，共涉6132個住宅單位。在新界方面，期內恒地再購入約25萬平方呎新界土地，其持有新界土地儲備增至約4520萬平方呎。

至於內地發展方面，恒地期內共建成7個項目，自佔194萬平方呎樓面，並擁有2066萬平方呎土地儲備。期內自佔住宅合約銷售總額約33.4億元人民幣，按年增加約14%。未入賬之自佔合約銷售總額約116.03億港元，當中約69.46億港元預計於下半年入賬。 

在租盤方面，恒地在港應佔租金收入按年增長3%至33.11億元，平均出租率為93%。旗下聯營公司煤氣（0003）則錄得股東稅後溢利36.14億元，按年增長9%；香港小輪（0050）期內股東應佔基礎溢利為6700萬元，按年增長25%。附屬公司恒基發展（0097）由盈轉虧，虧損1800萬元；美麗華（0071）則錄股東應佔溢利3.8億元，按年升86.5%。

集團的借貸比率為24%，在過去半年減少0.1個百分點。集團為了延長貸款年期，近年持續發行中期票據、七年期日元貸款，以及六年期之人民幣貸款等，合共達433.06億元；另於六月底另有股東貸款600.09億元，按年增加40.02億元，為其提供穩定資金來源。 

恒地在展望表示，最近在一手市場有個別樓盤以震撼價開盤，二手市場樓價跌勢亦見明顯，未來若政府沒有新的措施出台及本港沒有特別利好的因素出現，地產市道下半年將會甚為低沉。

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