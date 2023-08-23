澳門近期部署增加海外遊客訪澳，澳門旅遊局最新數據顯示，今年1月每日平均國際旅客人次相較於2019年1月僅達到10.1%。到今年7月每日平均國際旅客達到4186人次，相較於2019年7月每日平均7393人次，恢復比例已達56.6%。根據最新臨時數據顯示，8月1日至17日的日均國際旅客較7月份再升5%，反映澳門旅客結構漸趨多元方向發展，並具備豐富「旅遊+」元素吸引不同客群出行。
今年1月至7月的澳門十大客源市場中，國際客源主要來自東南亞市場，包括菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞和新加坡；東北亞的韓國市場，以及長途客源市場美國。暑假旅遊旺季，整體訪澳旅客進一步增加，根據臨時數據，8月12日錄得13.9萬人次，創今年以來最高單日入境人次，也是3年半以來最高。
針對澳門和直航客源的宣傳推廣，澳門旅遊局已和設有相關直航航線的航空公司推出針對訪澳旅客的機票優惠：4月至12月期間預訂新加坡、韓國、日本、泰國或越南往返澳門航空機票，即享買一送一限時優惠；5月推出搭乘韓國真航空從首爾至澳門的往返旅客，2人同行或以上可享半價機票優惠；7月至9月與台灣虎航合作；8月至12月馬來西亞亞洲航空合作推出優惠套票，吸引當地旅客來澳，並計劃擴展到菲律賓往返澳門的亞洲航空航線；同時計劃與其他韓國、新加坡及台灣地區的航空公司，密切磋商推出來澳優惠套票。此外，為配合未來香港國際機場禁區連接港珠澳大橋的交通安排，計劃與香港國泰航空推出港澳一程多站套票。
澳門旅遊局官方及駐外代表處各社交媒體持續活躍推廣，向國際媒體發送澳門旅遊最新資訊。同時經旅遊局海外市場代表處協調，拍攝一系列澳門旅遊特輯並在有關地區的電視台或Youtube頻道節目播放。另外，其擬計劃透過小紅書平台針對東南亞華人社群，推廣第三季至第四季的澳門節慶活動。
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