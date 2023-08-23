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晶苑國際上半年賺7412萬美元 中期息0.6美仙

晶苑國際（2232）今日公布中期業績，期內溢利7412萬美元（下同），按年跌1.9%，純利率為7.3%，按年升1.2個百分比。毛利為1.92億元，按年跌16.05%，毛利率為19.1%，按年升0.6個百分比。集團宣布派中期股息每股普通股0.6美仙，即約5港仙。

上半年收益為10.09億元，按年跌18.7%；其中休閒服的收益為2.85億元，佔總收益28.3%，是各項收益中最高比例；運動服及戶外服收益為2.54億元，佔總收益25.2%。

展望下半年，集團稱每年下半年為行業的傳統旺季，在返校及節假日等因素的共同作用下，消費意欲有望提升。就上游布料發展而言，集團於越南北部自建的布廠已獲發必要的廢水排放許可證，將於今年下半年開始動工。

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