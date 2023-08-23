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建行上半年多賺3.36% 撥備前利潤按年降1.24%

建設銀行（0939）上半年淨利潤按年上升3.36%，至1673.44億元（人民幣，下同）。不過純利增長是由信用減值損失，按年下跌7.63%至954.14億元帶動，撥備前利潤實際下降1.24%至2921.68億元。

建行利息淨收入按年下跌1.73%至3121.85億元，淨利息收益率1.79厘，按年收窄0.3個百分點，貸款平均年化收益率為3.94厘，按年收窄0.29個百分點，存款年化平均成本率為1.77厘，按年只跌0.05個百分點。發放貸款和墊款淨額22.36萬億元，按年增長9.11%。手續費及佣金淨收入按年微升0.5%，至706.01億元。

建行截至期末的不良貸款率為1.37%，按季下跌0.03個百分點，撥備覆蓋率244.48%。建行指其資產質量總體平穩，保持良好風險抵補能力。

建行資本充足率17.4%，一級資本充足率13.39%，核心一級資本充足率12.75%，與上年末相比，分別下降1.02、1.01、0.94個百分點，主要是服務實體經濟和助力各項業務發展，風險加權資產增速較快，同時受分紅影響，內源資本積累速度放緩。

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