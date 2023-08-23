建設銀行（0939）上半年淨利潤按年上升3.36%，至1673.44億元（人民幣，下同）。不過純利增長是由信用減值損失，按年下跌7.63%至954.14億元帶動，撥備前利潤實際下降1.24%至2921.68億元。
建行利息淨收入按年下跌1.73%至3121.85億元，淨利息收益率1.79厘，按年收窄0.3個百分點，貸款平均年化收益率為3.94厘，按年收窄0.29個百分點，存款年化平均成本率為1.77厘，按年只跌0.05個百分點。發放貸款和墊款淨額22.36萬億元，按年增長9.11%。手續費及佣金淨收入按年微升0.5%，至706.01億元。
建行截至期末的不良貸款率為1.37%，按季下跌0.03個百分點，撥備覆蓋率244.48%。建行指其資產質量總體平穩，保持良好風險抵補能力。
建行資本充足率17.4%，一級資本充足率13.39%，核心一級資本充足率12.75%，與上年末相比，分別下降1.02、1.01、0.94個百分點，主要是服務實體經濟和助力各項業務發展，風險加權資產增速較快，同時受分紅影響，內源資本積累速度放緩。
其他報道
【有片：淘寶圖】內地及本港股巿撈底 宜候恒指假突破上證升穿下降通道
國際客訪澳至7月恢復至疫情前逾半 澳門擬聯同國泰推一程多站套票
財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉
AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84
泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市
菜鳥：截至7月底港用戶突破260萬 每三名港人就有1人曾使用服務