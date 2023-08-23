建行利息淨收入按年下跌1.73%至3121.85億元，淨利息收益率1.79厘，按年收窄0.3個百分點，貸款平均年化收益率為3.94厘，按年收窄0.29個百分點，存款年化平均成本率為1.77厘，按年只跌0.05個百分點。發放貸款和墊款淨額22.36萬億元，按年增長9.11%。手續費及佣金淨收入按年微升0.5%，至706.01億元。

建行截至期末的不良貸款率為1.37%，按季下跌0.03個百分點，撥備覆蓋率244.48%。建行指其資產質量總體平穩，保持良好風險抵補能力。

建行資本充足率17.4%，一級資本充足率13.39%，核心一級資本充足率12.75%，與上年末相比，分別下降1.02、1.01、0.94個百分點，主要是服務實體經濟和助力各項業務發展，風險加權資產增速較快，同時受分紅影響，內源資本積累速度放緩。

其他報道

晶苑國際上半年賺7412萬美元 中期息0.6美仙

港交所任命徐慶強為首席科技總監 梁松光轉任首席資訊總監

中升半年純利跌12.8% 不派息

Ken Sir 呂宇健增持HMVOD至5.01%

【有片：淘寶圖】內地及本港股巿撈底 宜候恒指假突破上證升穿下降通道

國際客訪澳至7月恢復至疫情前逾半 澳門擬聯同國泰推一程多站套票

財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉

電視廣播中期虧損擴大至4.07億元 不派息

官媒：房地產市場轉型升級 房價普漲的大開發時代基本結束

AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84

泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

威高據報擬出售美國醫療器械子公司 估值逾10億美元

日清慶祝8.25即食麵誕生紀念日 當日請全港市民搭8號九巴

南水流出104億 增84% 第13日流出再破最長紀錄

BC科技：料下半年若干月份實現收支平衡

菜鳥：截至7月底港用戶突破260萬 每三名港人就有1人曾使用服務

小米生產電動車 據報已獲發改委批准

中海外宏洋中期盈利跌三成 中期息削17%派5仙

大新金融中期多賺9.4% 息0.36元

施政報告2023︱工聯會鄧家彪倡推出年輕人提前供樓計劃

嘉華國際上半年盈利倒退55% 中期息維持7仙