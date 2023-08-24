中國政府的千人計劃（海外高層次人才引進計劃）曾被美國指為盜取美國技術的計劃，於2020年計劃一度消失於公眾視線。《路透社》引述消息稱，中國正將計劃改名換姓為「啟明計劃」，由工信部監督，並改變計劃結構，抱有更重大的任務以捲土重來，希望推進國內的科技發展。
《路透社》引述三個消息來源，並稱已檢視逾500頁的政府文件，文件橫跨2019至2023年，當中提及最新計劃的福利，如置業津貼、300萬至500萬元人民幣的簽約獎金等。
報道指，啟明計劃涉及多層的政府，目標包括國內及海外的專家，範疇包括科學及科技，當中包括半導體。不過，今次計劃未有公布獲選者，並消失於中央政府網頁內，消息指正好反映計劃敏感。
據消息透露，啟明計劃並與地方和省級當局開展招聘計劃，以及與政府支持的中資芯片企業的招聘活動合作，惟報道未有提及涉事公司。
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