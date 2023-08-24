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康諾亞獲阿斯利康6300萬美元首付款   中期盈利增逾倍至6382萬人幣

開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法企業康諾亞（2162）公布6月底止中期業績，受惠於向AZ（阿斯利康）授出相關許可證的合作收入帶動，期內收入按年大增2.27倍至3.27億元（人民幣、下同），經調整利潤則按年大增1.48倍至6382.8萬元，不派中期息。

該集團指，期內由於研發僱員薪金及臨床試驗開支的增加，因此研發費用按年增加52.4%至2.5億元，另為了配合業務擴張致行政開支按年大增60.8%至8200萬元。截至6月底，康諾亞擁有9種臨床階段及臨床試驗申請準備階段的候選藥物處於內部研發階段。

期內集團持股七成的公司KYM，向阿斯利康訂立全球獨家許可協議，據此，阿斯利康獲KYM用作治療如陽性胃癌或胃食管結合部腺癌等晚期實體瘤之CMG901的獨家全球許可，去開發以至商業化。KYM更已於3月底收到阿斯利康總值6300萬美元首付款。

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