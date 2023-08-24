該集團指，期內由於研發僱員薪金及臨床試驗開支的增加，因此研發費用按年增加52.4%至2.5億元，另為了配合業務擴張致行政開支按年大增60.8%至8200萬元。截至6月底，康諾亞擁有9種臨床階段及臨床試驗申請準備階段的候選藥物處於內部研發階段。

期內集團持股七成的公司KYM，向阿斯利康訂立全球獨家許可協議，據此，阿斯利康獲KYM用作治療如陽性胃癌或胃食管結合部腺癌等晚期實體瘤之CMG901的獨家全球許可，去開發以至商業化。KYM更已於3月底收到阿斯利康總值6300萬美元首付款。

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