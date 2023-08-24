金管局今日發布《香港債券市場代幣化》報告，香港金融管理局助理總裁（外事）許懷志表示，Evergreen項目交收日縮短至「T+1」，以往債券交收日普遍為「T+5」甚至「T+7」，從中提高流動性，將可作為未來同類發行的藍本，吸引更多銀行在港發行債券。
金融管理局今年2月協助政府在綠色債券計劃發售8億港元的代幣化綠色債券（Evergreen項目），成功使用分布式分類帳技術（DLT）完成一級發行、二級市場交易交收，以及票息派付等流程。
許懷志指出，DLT理論上已可達至「T+0」交收，但由於技術較為新穎，短期內將繼續維持「T+1」交收日，一旦出現技術問題亦有時間緩衝進行修補。
許懷志預期，未來將不時通過DLT發行債券，發行零售債券將是終極目標，不過短期內發行規模亦會遠較綠債小，未來會有調整空間。
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