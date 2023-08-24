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瑞聲科技：隨全球手機規格升級 下半年有望改善業務

瑞聲科技（2018）中期純利按年跌近六成至1.5億元（人民幣，下同），其中聲學業務收入按年跌約兩成至33.2億元。瑞聲首席財務官郭丹表示，全球手機需求下滑，影響相關業務表示，但隨手機公司積極升級產品規格，例如折疊屏手機推出，相信下半年集團業務表現有提升空間。

談及早前公布分段收購高端音響服務提供商Acoustics Solutions International，郭表示，該公司知名度較高且技術成熟，並在海外擁有高端客戶群，有助瑞聲旗下產品擴展海外市場及帶動車戴相關產品。她又表示，截至6月底止，集團現金有約71億元，而該公司的債務較低，在風險可控的情況下，集團有足夠資金收購，並料明年初開始併表。

至於資本開支，郭指今年全年約15億元，由於旗下產品可滿足現時市場大部分需求，料未來維持在10億至15億元水平，其中逐步增加在海外新業務的投放。

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