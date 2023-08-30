Meta發現該影響力行動活躍於50多個平台和論壇，包括Facebook、Instagram、TikTok和X（前身為推特）。

Meta在該行動網絡於2022年末瞄準一個非政府組織後開始察覺這一影響力行動。Meta調查發現這個網絡和之前一個被稱為「Spamouflage」的影響力行動之間存在聯繫。

Meta指，該網絡源自中國並以美國、台灣、英國和澳洲等世界其他地區為目標，主要分享垃圾郵件、鏈接、表情包和文字帖子。

Meta表示，超過50萬個Facebook帳戶關注了該網絡的一個或多個頁面，還發現至少有3500美元的廣告購買與該行動有關。

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