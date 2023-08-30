Meta表示，截了一個中國影響力活動，並將其稱為 「全球已知規模最大的跨平台秘密影響行動」。Meta刪除與該活動有關聯的逾7,700個Facebook帳戶和954個頁面，這些帳戶和頁面傳播對中國的正面評論，攻擊美國、西方外交政策還有記者等對中國政府持批評意見的人士。Meta調查發現該活動與中國執法部門相關人員有關聯。
Meta發現該影響力行動活躍於50多個平台和論壇，包括Facebook、Instagram、TikTok和X（前身為推特）。
Meta在該行動網絡於2022年末瞄準一個非政府組織後開始察覺這一影響力行動。Meta調查發現這個網絡和之前一個被稱為「Spamouflage」的影響力行動之間存在聯繫。
Meta指，該網絡源自中國並以美國、台灣、英國和澳洲等世界其他地區為目標，主要分享垃圾郵件、鏈接、表情包和文字帖子。
Meta表示，超過50萬個Facebook帳戶關注了該網絡的一個或多個頁面，還發現至少有3500美元的廣告購買與該行動有關。
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