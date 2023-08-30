考察團由匯豐與香港青年協會聯合舉辦。30名「匯豐學人」來自多個學科的本地大學生和畢業生。透過參觀匯豐在大灣區內地城市的辦公室、香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、全球最大農用無人機生產商極飛科技、騰訊、專注於中國市場品牌管理和新零售業務的初創企業數碼傳動，以及深圳博物館，匯豐期望增進「匯豐學人」在經貿合作、兩地互聯互通、新經濟及創新科技等方面的知識。

大灣區的面積不足全國1%，但其經濟貢獻，卻佔全國經濟規模的11%。匯豐環球研究估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（近36萬億港元）。

過去58年，匯豐以獎學金支持來自不同學科，近7,000名本地學生發展。至今，六個旗艦獎學金包括「匯豐海外獎學金」、「匯豐香港獎學金」、「創新科技獎學金」、「匯豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」、「匯豐社會工作獎學金」，以及「匯豐職業教育獎學金」。

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