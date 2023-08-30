收入大增，主要是由線上行銷服務和交易服務收入推動，增速較前季的58%持續加速，增長超過許多主要內地同行，突顯該公司近來如何利用促銷和進軍非一線城市的手段從更老牌的競爭對手手中奪取市場佔有率。目前拼多多市盈率逾19倍，跑贏阿里（9988）、京東（9618），兩者約為11及12倍。併多多隔晚收市升15.4%，報93.22美元。

摩根士丹利表示，拼多多可能是中國電商業的天花板，因其應用程式月使用量正在增長，而且Temu也在向更多海外國家擴張，營運可能超越其他中國同行。

美國銀行表示，由於消費者信心持續改善，需求逐步復蘇，該公司季度表現再度強勁，將其目標價由97美元上調至112美元，維持買入評級，認為其業績較市場預期佳。

該公司推出Temu，並在今年美國「超級碗」賽事中大肆宣傳，試圖在國外復制拼多多的成功，不過市場亦有認為，內地市場日益激烈的競爭和在海外的積極擴張可能會導致其盈利能力承壓。

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