美國經濟數據遜預期，降聯儲局加息機會，美股隔晚上升，美期、亞股港股今早延續升勢，港股三大指數升幅雖低於昨日，但仍升至逾兩周高，昨日南方恒生科技（3033）沽空金額增1倍，今日科指則先升後跌。南水連續第4日流出。
恒指今早高開175點，高位升258點，低位升58點，高低波幅200點。金融、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為24.26%，下跌為26.81%，無升跌為48.91%。
恒指半日升109點或0.59%，報18593點，大市成交金額608億元；國指升15點或0.25%，報6402點。恒生科技指數收報4226點，跌0.19%。
藍籌股成交金額279.35億元，佔大市成交45.94%；科指成份股成交金額152.93億元，佔大市成交25.15%；國指成份股成交金額230.92億元，佔大市成交37.98%。
24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額增加3.61%，至109.43億元，佔大市成交17.99%。牛熊證成交金額49.83億元，增加22.7%；窩輪成交金額59.6億元，減少8.31%。
匯控（0005）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。
藍籌59隻升，19隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升4.37%，收報248.2元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌3.03%，收報15.36元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見36.8元，收報36.6元，升12.27%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報82.2元，跌7.17%。
恒指升穿20天線(18592.52點)。科指升穿20天線(4210.99點)。
北水南下合計淨流入24.7億元，較上日減少15%，連續第8日流入，累計流入307.32億元，對上一次連續8日淨流入是3月17日。南水北上合計淨流出8.82億元人民幣，較上日增加29.58%，連續第4日流出，累計流出122.11億元。
渣打（2888）增加僱員有薪侍產假和領養假至20個星期。收報71.45元，升0.7%。
華潤萬象生活（1209）中期多賺36% 息0.243元。收報34.75元，無升跌。
新世界（0017）據報上半年完成約300億元融資 或提早贖回部分永續債。收報17.22元，升4.24%。
潤地（1109）中期多賺29% 息0.198元。收報34.2元，升2.86%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀行（3988）收報2.73元，升0.74%。中銀香港（2388）收報21.75元，升0.46%。碧桂園（2007）收報0.9元，跌1.1%。海爾智家（6690）收報23.85元，升0.42%。工行（1398）收報3.61元，升0.56%。蒙牛（2319）收報25.25元，跌0.59%。中石油（0857）收報5.64元，跌0.53%。申洲國際（2313）收報77.85元，升1.1%。雅居樂（3383）收報0.91元，無升跌。國航（0753）收報5.82元，跌0.17%。東航（0670）收報2.8元，跌0.36%。招商局港口（0144）收報9.57元，跌0.42%。萬科（2202）收報9.63元，升0.21%。復星國際（0656）收報5.08元，升0.4%。長城汽車（2333）收報9.57元，跌0.52%。香港科技探索（1137）收報3.54元，升0.28%。鴻福堂（1446）收報0.255元，無升跌。日清食品（1475）收報5.95元，跌0.83%。融創（1918）收報0.97元，跌1.02%。
碧桂園（2007）向建滔（0148）配新股抵債，慳近半億。碧桂園收報0.9元，跌1.1%。建滔（0148）收報17.6元，跌2.87%。
中遠海控（1919）半年純利跌七成。收報8.08元，升4.94%。
美高梅中國（2282）在旗下美獅美高梅推新展品搞藝術+旅遊項目。何超瓊：美高梅擬增建主題式建築，料賭收或快破1700億促業界增非博彩投資。收報9.87元，跌0.7%。
蔚來（9866）第二季虧損擴大，汽車毛利率重挫。收報82.2元，跌7.17%。
小米（1810）次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣。小米：高端化帶動表現，IoT業務仍有很大潛力。收報12.6元，升1.78%。
華潤萬象生活（1209）全購朗基生活服務，無披露作價。收報34.75元，無升跌。
現代牙科（3600）純利增1倍，派中期股息6仙。收報3.25元，升3.83%。
中遠海運港口（1199）料下半年貨運需求溫和增長。收報4.8元，升1.69%。
農行（1288）上半年純利升3.5%至1332億元人幣。農行：未來派息有長期穩定基礎。收報2.68元，升0.37%。
中國平安（2318）上半年盈利跌1%，中期息增1%派0.93元人幣。收報47.15元，升0.64%。
碧服（6098）︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保，必要時縮減關聯服務。收報9.24元，跌2.22%。
海底撈（6862）中期扭虧轉賺22.58億人幣，不派中期息。收報21.55元，跌2.05%。
萬華媒體（0426）首財季虧損擴大至507萬元，不派息。收報0.067元，無升跌。
信置（0083）全年核心盈利跌7%，末期息增2.4%至43仙。收報9.13元，升1.78%。
世界華文媒體（0685）首財季虧損擴大至273萬美元，不派息。收報0.22元，無升跌。
港府成立促進股票市場流動性專責小組，唐家成擔任主席。留意港交所（0388）。收報313.4元，升1.95%。
奈雪的茶（2150）上半年經調整純利錄7020萬元人民幣，按年虧轉盈。收報4.8元，跌1.64%。
內銀據報將下調存款利率。建行（0939）收報4.2元，無升跌。工行（1398）收報3.61元，升0.56%。中國銀行（3988）收報2.73元，升0.74%。
中遠海運港口（1199）上半年純利跌15.4%，第一次中期息13.6港仙。收報4.8元，升1.69%。
藥明巨諾（2126）上半年虧損收窄至3.8億人幣，不派息。收報2.35元，跌4.47%。
破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見9.67元，收報9.63元，升5.13%；名創優品（9896）創上市新高，見52.05元，收報50.35元，升9.1%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.94元，收報11.7元，升1.92%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.55元，收報1042.55元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.15元，收報1084.15元，升0.07%；比亞迪電子（0285）創52周高，見36.8元，收報36.6元，升12.27%；景福集團（0280）創52周高，見0.52元，收報0.52元，升1.96%；第一太平（0142）創52周高，見3.3元，收報3.28元，升0.92%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.51元，收報3.4元，升3.34%；意馬國際（0585）創52周高，見0.8元，收報0.58元，升22.11%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.1元，收報5.98元，跌0.99%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見36.8元，收報36.6元，升12.27%；。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，毅德國際（1396）低見0.33元，收報0.33元，跌19.51%；山水水泥（0691）低見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；亞洲果業（0073）低見0.054元，收報0.054元，跌1.82%；科軒動力控股（0476）低見0.014元，收報0.015元，跌28.57%；北京京客隆（0814）低見0.49元，收報0.55元，升5.77%；瑞安建業（0983）低見0.88元，收報0.88元，跌10.2%；中國環境資源（1130）低見0.027元，收報0.036元，升12.5%；蠟筆小新食品（1262）低見0.212元，收報0.212元，跌3.2%；中國生態旅遊（1371）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；粵港灣控股（1396）低見0.33元，收報0.33元，跌19.51%。
29隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見1元，收報1.02元，跌6.42%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；超媒體控股（0072）低見0.232元，收報0.236元，跌2.07%；凱聯國際酒店（0105）低見7.77元，收報7.77元，跌2.88%；天利控股集團（0117）低見0.32元，收報0.32元，跌20%；宏輝集團（0183）低見0.181元，收報0.181元，跌0.55%；先施（0244）低見0.211元，收報0.211元，跌4.09%；龍記集團（0255）低見1.55元，收報1.55元，跌0.64%；中國核能科技（0611）低見0.33元，收報0.34元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.275元，收報0.305元，升1.67%。
異動股
上升異動股，包括，東銀國際控股（0668）收報0.16元，升56.86%；鈞濠集團（0115）收報0.29元，升45%；盛諾集團（1418）收報0.113元，升43.04%；中國海洋發展（8047）收報0.095元，升37.68%；CHI HO DEV（8423）創52周高，見0.12元，收報0.12元，升33.33%；偉能集團（1608）收報0.53元，升29.27%；夢東方（0593）收報1.09元，升22.47%；意馬國際（0585）創52周高，見0.8元，收報0.58元，升22.11%；京基智慧文化（0550）收報0.57元，升21.28%；BHCC HOLDING（1552）收報0.101元，升20.24%；達勢股份（1405）收報52.85元，升20.11%。
下跌異動股，包括，台州水務（1542）創上市新低，見1.01元，收報1.01元，跌65.99%；科軒動力控股（0476）創上市新低，見0.014元，收報0.015元，跌28.57%；威訊控股（1087）收報0.38元，跌24%；中國天弓控股（0428）收報0.215元，跌23.21%；天利控股集團（0117）見52周低0.32元，收報0.32元，跌20%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌19.51%；西王置業（2088）收報0.083元，跌18.63%；星光文化（1159）收報0.25元，跌18.03%；中國海外諾信（0464）收報0.201元，跌16.25%；雅仕維（1993）收報1.01元，跌15.83%。
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