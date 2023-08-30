保誠（2378）公布截至今年6月底止中期業績，經調整經營溢利按年增加6%至14.62億（美元，下同），《國際財務報告準則》稅後溢利為9.47億元，去年同期則虧損15.11億元，第一次中期股息每股6.26美分，按年多升9%，2023年及2024年的指引預期每年增幅將介乎7%至9%。
期內新業務利潤升39%至4.89億，其中有16個壽險市場錄得雙位數增長，當中香港市場增幅最大。這反映年度保費等值銷售額增加42%至30.27億元，被集團歐洲內含價值方法的動態基準下反映的利率及其他經濟變動部分抵消。倘不計及該等影響，新業務利潤增加52%。
上半年香港業務年度保費等值銷售額增逾4倍至10.27億元，新獲取的客戶佔期內年度保費等值銷售額約54%。新業務利潤增逾2倍至6.7億元，主要受到年度保費等值銷售額增加及渠道組合的有利轉變推動。該增幅被產品組合轉變（中國內地業務的儲蓄型產品比重增加）及集團就歐洲內含價值方法採用動態基準項下利率上升的影響所部分抵消。倘不計及利率及其他經濟變動的影響，則新業務利潤率提高10個百分點。
期內代理渠道產生新業務利潤為10.02億元，增長74%，反映年度保費等值銷售額增長96%至15.07億元，香港與中國內地恢復通關後，銷售額有所回升。這一點可從代理渠道佔集團新業務利潤的67%及佔集團年度保費等值銷售額的50%得到印證。倘不計及集團歐洲內含價值方法的動態基準下反映的利率及其他經濟變動的影響，來自代理業務的新業務利潤增加89%。
由於年度保費等值銷售額下降10.9億元，加上眾多市場的不利經濟影響，連同中國內地業務中信保誠人壽採取積極行動，來自銀行保險渠道的新業務利潤降 4.01億元。倘不計及利率及其他經濟變動的影響，銀行保險新業務利潤率與去年大致持平，中信 保誠人壽產品組合的有利影響被新加坡產品組合抵銷，原因是市場對利率上升有所反應。
歐洲內含價值經營溢利增加22%至21.55億元。歐洲內含價值股東權益為437億美元，相當於每股1,588美分。
於6月底，經調整《國際財務報告準則》權益為364億元，較去年底升4%，相當於每股 1,324美分。
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