集團指，轉蝕的原因是房地產經營環境仍欠佳因而導致物業銷售放緩，整體物業銷售面積下降，毛利率按年下跌；以及出售附屬公司及出售以權益法入賬之合營企業或聯營企業錄得虧損，去年同期則為盈利；按公允值計入損益的金融資產公允值變動錄得虧損，上年同期則為盈利；加上人民幣持續貶值導致淨匯兌損失，中期之外幣借款匯兌虧損為9.58億元。

集團中期營業額為200.02億元，按年降36.8%，中期毛利為20.07億元，按年跌72.9%，毛利率為10%，按年跌13.4個百分點，毛利及毛利率下跌主要房地產行業經營環境不利，削弱買家信心並造成物業銷售放緩，導致整體物業銷售面積下降。確認銷售均價按年增3.8%，建造成本及土地成本等相關平均成本按年升29.8%，致使毛利及毛利率下降。

集團中期其他收入及收益淨額為收益4.67億元，按年減少87.8%﹔銷售及營銷成本為7.36億元，按年跌27%。中期財務費用淨額10.69億元，按年減少25.8%。

集團中期負債比率為58.7%，按年升0.6個百分點。中期現金及銀行存款153.75億元，當中有限制現金為83.45億元。期內，現金及現金等值項目減14.33億元，這是由於經營活動產生的現金淨額55.07億 元，投資活動所用的現金淨額16.14億元，融資活動所用的現金淨額53.21億元以及現金及現金等值項目的匯兌虧損約500萬元所致。

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