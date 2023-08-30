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神威藥業上半年多賺48% 第二次中期息11分人幣

神威藥業（2877）公布，截至今年6月底止中期營業額為23.99億元（人民幣，下同），比去年同期上升32.1%；溢利4.94億元，按年升48.4%，每股盈利為人民幣65分，派第二次中期股息每股11分。

公司表示，盈利呈較快增長，主要是由於各劑型整體銷量均錄得顯著增幅，以及毛利率和淨利潤率的提升。期內，受惠整體產量擴大的規模經濟效應，以及本集團著力提質增效的成效，帶動毛利率從73%提升至75.2%。另一方面，銷售及分銷成本和行政費用與去年同期相比，分別增加24.3%及8.1%，促使淨利潤率從18.2%上升至20.5%。

上半年注射液產品的營業額為9.57億元，按年增37.3%，佔集團總營業額39.9%。軟膠囊的營業額為3.52億元，升19%，佔集團總營業額14.7%。顆粒劑營業額升28.5%至3119萬元，佔集團總營業額的13.8%。

中藥配方顆粒營業額為6.29億元，按年增34.0%，佔集團總營業額26.2%。其他劑型藥品的營業額約為1.29億元，約佔集團營業額的5.4%。

上半年口服產品整體銷售額按年增長28.9%，其中軟膠囊、顆粒劑和中藥配方顆粒產品銷售額較去年同期分別上升19%、28.5%及34%。

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