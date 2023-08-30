中國銀行擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色和社會責任結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。

本次債券發行規模為50億元（人民幣，下同），包括2年期9億元、3年期21億元和5 年期20億元，其中，3年期為綠色債券，5年期為社會責任債券，定價利率分別為 2.40%、2.55%和2.75%。簿記定價峰值訂單規模達205億元，訂單倍數高達4.1倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。

中銀香港副總裁徐海峰表示，深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一，深圳市人民政府第三度來港發債，進一步促進深圳和香港跨境金融的互聯互通合作，為香港債市帶來更多優質人民幣資產，滿足境外投資者對多元化資產配置的需求。他續指，此次發債首次引入社會責任債券，豐富離岸人民幣債券種類，充分體現深圳市人民政府對金融新及履行社會責任的使命。

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