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南水流出大增 大市成交增 恒指創兩周高後收市倒跌1點 北水第8日流入 5個月最長

大行持續對內地出招不完全賣帳，美銀加入稱要有實質刺激，否則建議提高中國股票防禦倉位，而事實上，南水亦連續第4日流出，且午後流出大增，全日計大增2.6倍，拖累A股先高後低，港股三大指數亦由創逾兩周高位轉為收市倒跌。大市成交升至一周最多，北水流入增加，兼第8日流入，創3月17日後最長紀錄。

恒指今早高開175點，高位升258點，低位跌56點，高低波幅315點。通訊服務、非必需消費品、必需消費品、公用事業股推低大市。上升股份比例為26.12%，下跌為37.92%，無升跌為35.95%。

恒指收市跌1點或0.01%，報18482點，大市成交金額1080億元，較上日增加7%，是8月21日1085.43億元成交後最多；國指跌30點或0.47%，報6356點。恒生科技指數收報4195點，跌0.92%。

藍籌股成交金額544.01億元，佔大市成交50.37%；科指成份股成交金額293.97億元，佔大市成交27.21%；國指成份股成交金額457.36億元，佔大市成交42.34%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.04億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.98%，至124.61億元，佔大市成交11.52%。牛熊證成交金額58.8億元，增加44.78%；窩輪成交金額65.8億元，增加1.23%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，38隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升3.84%，收報8.66元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌4.67%，收報15.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見36.8元，收報35.4元，升8.59%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報82元，跌7.4%。

恒指20天線(18586.99點)得而復失。科指20天線(4209.45點)得而復失。

北水南下合計淨流入45.91億元，較上日增加57.96%，淨流入金額是8月21日95.64億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入328.52億元，對上一次連續8日淨流入是3月17日。南水北上合計淨流出24.63億元人民幣，較上日增加261.97%，連續第4日流出，累計流出137.92億元。

午後消息股表現

神威藥業（2877）上半年多賺48% 第二次中期息11分人幣。收報7.49元，升0.94%。

雅居樂（3383）中期轉蝕45億 不派息。收報0.89元，跌2.2%。

招商局港口（0144）中期少賺31% 中期息22仙。收報9.46元，跌1.56%。

保誠（2378）上半年新業務利潤升39% 第一次中期息增9%至6.26分。收報100.8元，升3.6%。

申洲國際（2313）中期少賺一成 中期息削一成至0.95元。收報76.75元，跌0.32%。

今早及隔晚消息股表現

渣打（2888）增加僱員有薪侍產假和領養假至20個星期。收報72.35元，升1.97%。

華潤萬象生活（1209）中期多賺36% 息0.243元。收報34.35元，跌1.15%。

新世界（0017）據報上半年完成約300億元融資 或提早贖回部分永續債。收報17.04元，升3.15%。

潤地（1109）中期多賺29% 息0.198元。收報33.9元，升1.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀行（3988）收報2.7元，跌0.37%。中銀香港（2388）收報21.65元，無升跌。碧桂園（2007）收報0.88元，跌3.3%。海爾智家（6690）收報23.9元，升0.63%。工行（1398）收報3.57元，跌0.56%。蒙牛（2319）收報25元，跌1.57%。中石油（0857）收報5.62元，跌0.88%。國航（0753）收報5.8元，跌0.51%。東航（0670）收報2.76元，跌1.78%。萬科（2202）收報9.51元，跌1.04%。復星國際（0656）收報5.04元，跌0.4%。長城汽車（2333）收報9.61元，跌0.1%。香港科技探索（1137）收報3.49元，跌1.13%。鴻福堂（1446）收報0.255元，無升跌。日清食品（1475）收報5.9元，跌1.67%。融創（1918）收報0.97元，跌1.02%。

碧桂園（2007）向建滔（0148）配新股抵債，慳近半億。碧桂園收報0.88元，跌3.3%。建滔（0148）收報17.38元，跌4.08%。

中遠海控（1919）半年純利跌七成。收報8.04元，升4.42%。

美高梅中國（2282）在旗下美獅美高梅推新展品搞藝術+旅遊項目。何超瓊：美高梅擬增建主題式建築，料賭收或快破1700億促業界增非博彩投資。收報9.8元，跌1.41%。

蔚來（9866）第二季虧損擴大，汽車毛利率重挫。收報82元，跌7.4%。

小米（1810）次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣。小米：高端化帶動表現，IoT業務仍有很大潛力。收報12.46元，升0.65%。

華潤萬象生活（1209）全購朗基生活服務，無披露作價。收報34.35元，跌1.15%。

現代牙科（3600）純利增1倍，派中期股息6仙。收報3.19元，升1.92%。

中遠海運港口（1199）料下半年貨運需求溫和增長。收報4.72元，無升跌。

農行（1288）上半年純利升3.5%至1332億元人幣。農行：未來派息有長期穩定基礎。收報2.66元，跌0.37%。

中國平安（2318）上半年盈利跌1%，中期息增1%派0.93元人幣。收報47.05元，升0.43%。

碧服（6098）︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保，必要時縮減關聯服務。收報9.22元，跌2.43%。

海底撈（6862）中期扭虧轉賺22.58億人幣，不派中期息。收報21.55元，跌2.05%。

萬華媒體（0426）首財季虧損擴大至507萬元，不派息。收報0.067元，無升跌。

信置（0083）全年核心盈利跌7%，末期息增2.4%至43仙。收報9.07元，升1.11%。

世界華文媒體（0685）首財季虧損擴大至273萬美元，不派息。收報0.22元，無升跌。

港府成立促進股票市場流動性專責小組，唐家成擔任主席。留意港交所（0388）。收報309元，升0.52%。

奈雪的茶（2150）上半年經調整純利錄7020萬元人民幣，按年虧轉盈。收報4.88元，無升跌。

內銀據報將下調存款利率。建行（0939）收報4.19元，跌0.24%。工行（1398）收報3.57元，跌0.56%。中國銀行（3988）收報2.7元，跌0.37%。

中遠海運港口（1199）上半年純利跌15.4%，第一次中期息13.6港仙。收報4.72元，無升跌。

藥明巨諾（2126）上半年虧損收窄至3.8億人幣，不派息。收報2.42元，跌1.63%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見9.75元，收報9.75元，升6.44%；名創優品（9896）創上市新高，見52.05元，收報49.9元，升8.13%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.26元，收報12.26元，升0.49%；小米集團-W（81810）創上市新高，見11.94元，收報11.64元，升1.39%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1042.55元，收報1042.5元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見849.7元，收報849.7元，升0.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.15元，收報1084.15元，升0.07%；景福集團（0280）創52周高，見0.52元，收報0.52元，升1.96%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.3元，收報3.28元，升0.92%；華商國際海洋控股（0206）創52周高，見0.3元，收報0.25元，升25%；聯亞集團（0458）創52周高，見1.75元，收報1.75元，升6.06%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.51元，收報3.36元，升2.13%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見36.8元，收報35.4元，升8.59%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，毅德國際（1396）低見0.315元，收報0.32元，跌21.95%；縱橫遊（8069）低見0.066元，收報0.071元，跌2.74%；山水水泥（0691）低見0.58元，收報0.6元，無升跌；亞洲果業（0073）低見0.048元，收報0.049元，跌10.91%；科軒動力控股（0476）低見0.013元，收報0.015元，跌28.57%；聖馬丁國際（0482）低見0.084元，收報0.089元，跌9.18%；北京京客隆（0814）低見0.49元，收報0.52元，無升跌；瑞安建業（0983）低見0.88元，收報0.9元，跌8.16%；中國環境資源（1130）低見0.023元，收報0.042元，升31.25%；蠟筆小新食品（1262）低見0.207元，收報0.212元，跌3.2%。

65隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見1元，收報1.03元，跌5.5%；中國聖牧 （1432）低見0.245元，收報0.255元，跌10.53%；中國聖牧（1432）低見0.245元，收報0.255元，跌10.53%；中煤能源（1898）低見5.35元，收報5.37元，跌1.29%；佳兆業健康（0876）低見0.024元，收報0.027元，跌3.57%；茂盛控股（0022）低見0.065元，收報0.065元，跌1.52%；金山科技工業（0040）低見0.485元，收報0.5元，無升跌；國浩集團（0053）低見57元，收報57元，跌0.87%；超媒體控股（0072）低見0.232元，收報0.233元，跌3.32%；凱聯國際酒店（0105）低見7.77元，收報7.78元，跌2.75%。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升66.32%；偉能集團（1608）收報0.66元，升60.98%；友聯國際教育租賃（1563）見52周低0.61元，收報1.3元，升58.54%；東銀國際控股（0668）收報0.15元，升47.06%；盛諾集團（1418）收報0.11元，升39.24%；中國海洋發展（8047）收報0.092元，升33.33%；中國環境資源（1130）創上市新低，見0.023元，收報0.042元，升31.25%；慕詩國際（0130）收報0.22元，升29.41%；金輪天地控股（1232）收報0.071元，升29.09%；官醞控股（8513）創52周高，見0.13元，收報0.129元，升29%；康特隆（1912）收報0.055元，升27.91%。

下跌異動股，包括，維亮控股（8612）創52周高，見0.26元，收報0.067元，跌67.94%；中國天億福（8196）見52周低0.4元，收報0.415元，跌47.47%；飛思達科技（1782）收報6.02元，跌30%；科軒動力控股（0476）創上市新低，見0.013元，收報0.015元，跌28.57%；亞洲資源（0899）收報0.17元，跌26.09%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.315元，收報0.32元，跌21.95%；華融金控（0993）收報0.043元，跌21.82%；台州水務（1542）創上市新低，見1.01元，收報2.35元，跌20.88%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.105元，跌19.23%；華音國際控股（0989）見52周低0.226元，收報0.239元，跌18.98%。

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