《金融時報》質疑，高盛雖然公布了對這些公司的投資，但並未表明這些交易的資金，至少部分來自中國基金。根據美國國務院在2017年11月發布的新聞稿，時任美國總統特朗普在訪華期間，中投公司與高盛簽署了成立「中美行業合作基金」的戰略協議。該基金的目標規模為50億美元，用於投資與中國有業務聯繫，或可以發展業務聯繫的美國企業，涉及製造業、工業、消費品和醫療保健等產業。

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