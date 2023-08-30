《金融時報》引述知情人士稱，中美緊張形勢加劇之際，高盛與內地主權基金中投公司（CIC）設立的私募股權「合作基金」，購買了一系列美國和英國企業，當中包括一家為英國政府提供網絡安全業務的公司。據多名直接了解該基金營運的人士透露，高盛已使用其於2017年與中投公司設立的25 億美元私募股權「合作基金」，達成了7項交易。這些交易包括收購一家追蹤全球供應鏈的初創公司、一家為雲計算提供諮詢服務的公司、一家藥物測試公司，以及一家人工智能、無人機及電動車電池系統製造商。
《金融時報》質疑，高盛雖然公布了對這些公司的投資，但並未表明這些交易的資金，至少部分來自中國基金。根據美國國務院在2017年11月發布的新聞稿，時任美國總統特朗普在訪華期間，中投公司與高盛簽署了成立「中美行業合作基金」的戰略協議。該基金的目標規模為50億美元，用於投資與中國有業務聯繫，或可以發展業務聯繫的美國企業，涉及製造業、工業、消費品和醫療保健等產業。
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