經營網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，今年上半年純利錄得4870萬元，按年下跌61.9%，主要受超級市場行業復蘇遜預期、加息對消費者消費意願的影響，以及海外旅行人數大幅增長所拖累。集團期內每股盈利為0.05元，不派息；經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年跌57.8%至8260萬元，訂單商品交易額為40.28億元，按年跌3.8%。
集團今年上半年營業額為18.29億元，按年跌4.86%；其中多媒體廣告收入及節目版權收入為5990萬元。另外，集團期內1P及3P業務整體毛利率及混合佣金率為22.2%，按年減少1.3個百分點。
今年上半年共有122.9萬名獨立客戶於HKTVmall購物，按年增加11%。集團表示，期內競爭激烈令毛利率下降，即使各方面營運支出控制得宜，盈利仍然下降。由於前景變數太多，集團亦難以預計未來2至3年的業務表現。
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集團同時更新今年全年業務目標，包括GMV原為88至92億元，現下調至84至88億元；EBIDA佔GMV將由5.0至5.5%，下調至3.2至3.4%。
港科探索今日收市報3.49元，跌1.13%。