華康堯稱，集團依然相信中國內地市場發展潛力龐大。隨著內地人口老化，以及壽命預期延長，儲蓄保險及保健產品需求增加，料中國市場增長引擎不變，將會為集團提供更上一層增長（next level of growth）。

本港利率於去年底開始上行，華康堯指，目前市場利率較新冠疫情期間處於一個完全不同的水平，為其儲蓄產品增加吸引力。他續指，今年7、8月間，內地訪港旅客已回復至2019年疫情水平的70%。踏入第三季，他指增長勢頭轉趨正常化，料相信仍然保持有質量的增長。

被問及內房敞口，財務總監班博文透露，保誠保單持有人的投資資產達1460億美元，當中2800萬美元涉及內房投資，至於碧桂園（2007）敞口微不足道。另外約有4至4.5億美元涉保單持有人資金投資於投資級別以及國有企業的債券。

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