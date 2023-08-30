保誠（2378）截至6月底中期新業務利潤按年升39%至4.89億，當中，主要市場中國內地跌16%，香港則升2.18倍。保誠執行總裁華康堯表示，中國內地及香港業務表現依然強韌，若撇除利率因素，內地新業務利潤率上升7%，整體利潤率上升65%。他認為，隨着通關之後，內地來港旅客持續錄得增長，相信增長勢頭持續。
華康堯稱，集團依然相信中國內地市場發展潛力龐大。隨著內地人口老化，以及壽命預期延長，儲蓄保險及保健產品需求增加，料中國市場增長引擎不變，將會為集團提供更上一層增長（next level of growth）。
本港利率於去年底開始上行，華康堯指，目前市場利率較新冠疫情期間處於一個完全不同的水平，為其儲蓄產品增加吸引力。他續指，今年7、8月間，內地訪港旅客已回復至2019年疫情水平的70%。踏入第三季，他指增長勢頭轉趨正常化，料相信仍然保持有質量的增長。
被問及內房敞口，財務總監班博文透露，保誠保單持有人的投資資產達1460億美元，當中2800萬美元涉及內房投資，至於碧桂園（2007）敞口微不足道。另外約有4至4.5億美元涉保單持有人資金投資於投資級別以及國有企業的債券。
其他報道
南水流出大增 大市成交增 恒指創兩周高後收市倒跌1點 北水第8日流入 5個月最長
雷蒙多稱美企反映中國已不宜投資 汪文斌：中國仍是全球重要投資目的地之一