毛利增長1.9%至6.58億元，毛利率增加2.7個百分點至34.1%。毛利率上升主要由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷生產成本飆升，以及主要原材料成本緩和所致。

期內來自香港及其他亞洲業務的收入為7.52億元，分部業績升26.8%至5600萬元，中國內地業務則錄得收入11.78億元，分部業績為1.6億元。

公司表示，上半年香港政府透過推出消費券計劃及「開心香港」活動鼓勵本地消費。儘管如此，自重新開放邊境以來，消費者偏好外出用膳及出外「報復性旅行」，本地食品及飲料行業因此受到影響。

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