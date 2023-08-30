勝利證（8540）宣布推出香港金融市場上第一款合規的虛擬資產交易應用程式（APP）VICSEC，該應用程式現已正式上線並可於Google Play商店及APK下載。首階段會先供專業投資者體驗由OSL提供加密貨幣交易服務。
勝利證券行政總裁高鵑預料，今年第四季零售客戶也可以透過新APP，買賣首家獲證監會發牌OSL交易所加密貨幣，現時加密貨幣佣金約0.5%至1%，視乎交易額而定。
勝利證券執行董事陳沛泉表示：「在Web3.0浪潮的推動下，加密貨幣市場的發展及應用層面在近年不斷擴大，帶動虛擬資產成為投資者另一個新興資產類別的投資選擇。勝利證券率先推出第一款虛擬資產交易APP，讓比特幣等多種主流的加密貨幣交易不受時間或地域限制。這讓我們更加堅信虛擬資產將成為未來重要的投資選項之一。」
另一方面，作為香港首家及現時唯一同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌金融集團，高鵑表示，初階段公司主要客戶為專業投資者，最大交易額達300萬美元。她透露，本地券商也有多間在申請中，主要是傳統證券外另一出路，故勝利證券也有參股虛擬資產交易所，看好該貨幣未來增長潛力。
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