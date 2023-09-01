周小姐直至今早終於成功登入網站，始發現原定航班仍未取消，最早可以改期的航班為9月6日，而且更改航班仍然要收費過千元。

國泰昨日宣布，受颱風影響，所有在8月30日或之前出票，原訂於9月1日及2日往返香港的航班，已安排豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用，乘客必須在9月2日前更改機票，更新後機票的旅遊日期須為今年9月30日或之前，並須受航班座位供應情況而定。有關安排不適用於已全額或部分退款的機票。

周小姐原訂於9月2日（星期六）乘搭國泰航班於台北飛回香港，日前知悉蘇拉將於9月1日至2日登陸香港，即於昨天早上開始登入國泰網站，以更改回程航班日期。

最初周小姐可以登入網站更改機票日期，惟成功後顯示收取費用590港元。由於當時國泰已宣布豁免更改機票手續費，周小姐決定稍後再嘗試改機票。

不過，周小姐其後已再無法登入國泰網站，她轉而嘗試登入國泰APP亦不果。至昨晚周小姐跟隨網站指示，透過通訊軟件whatsapp辦理手續，但當她在whatsapp按指示輸入資料後，最終又獲指示到網站辦理，周小姐笑言「好似無間輪迴」。

周小姐最終於今早成功登入國泰網站，始發現她原定9月2日由台北飛往香港的航班仍未取消，最早可供選擇的航班日期為9月6日，並且顯示需要收費逾1400元，故此周小姐最終放棄更改機票。

本報向國泰查詢，獲國泰回覆，得悉此屬個別事件，公司已聯絡該顧客，解釋相關航班更改並不會收取任何額外手續費。國泰會積極跟進及協助顧客。

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