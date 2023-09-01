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韓國出口跌8.4% 好過預期 8月PMI降 續處於50以下

韓國貿易部門公布，8月出口按年下降8.4%，好過市場預期的下降11.8%，降幅也較7月份的16.4%放緩。整體進口下降22.8%，貿易順差為8.7億美元。

韓國出口商品種類繁多，使其數據成為衡量國際貿易趨勢的一個重要晴雨表。8月份出口降幅低於預期，點燃了對全球貿易可能繼續復蘇的希望。

韓國貿易部表示，8月晶片出口較7月多15%，是一個正面的訊號，儘管較去年同期下降21%。

韓國產業經貿研究院(Korea Institute for Industrial Economics & Trade，KIET)分析師 Cho Chuel指出，汽車行業正在幫助韓國出口渡過難關，而半導體需求問題依然存在，「出口最終將取決於晶片價格和需求的變化」，「如果晶片價格回升，出口可能會恢復增長。但問題是中國，其需求還不強勁」。

但另一方面，韓國8月製造業PMI由7月的49.4降至48.9，為連續第14個月處於50以下，標普全球市場情報公司經濟總監Trevor Balchinz認為，數據表明該國製造商「經營狀況持續惡化」。

韓國8月PMI報告顯示，該國出口、新訂單、採購均較上月下降，雖然進口價格上升，但廠商的出廠價下跌。出口及新訂單分別創16個月及14個月連跌，為紀錄最長。

報告中較正面的數據，則為就業穩定，及對未來12個月的生產預期創2022年中以來最佳。

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