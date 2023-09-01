彭博社報道，歐洲航空監管機構認定，一間總部位於倫敦的AOG Technics Ltd.，為許多老一代空客A320和波音737飛機提供了假冒的發動機維修零組件。
報道引述波音、空巴、公開監管文件以及致運營商的信函稱，通用電氣和賽峰一直在協助調查涉嫌偽造認證文件和未經批准的CFM56發動機零件，該批零件由AOG Technics Ltd.分銷。
歐盟航空安全局(EASA)表示，「許多通過AOG Technics供應的零組件的批准放行證書都是偽造的」，在每一個案例中，被認定為製造商的組織「確認他們沒有出具該證書，並且他們不是該部件的原始製造商」。
報道指，在這個每個部件都需要經過驗證來源以確保飛機安全的行業中，無證或可能造假的零組件流入發動機供應鏈很罕見，並且是急需解決的問題，因未經認證的零組件在壓力下是否耐用無從知曉。
製造商和監管機構幾周前就敲響了警鐘，引發了全球範圍內追蹤AOG Technics供應的零組件，並確定受影響的飛機。
報道指，目前尚不清楚有多少假冒零件被使用，也不清楚有多少架飛機可能受到影響。CFM56是世界上最暢銷的發動機，用於數以千計窄體飛機，這些飛機是全球主力機型。
EASA本月要求運營商對由虛假文件背書的零組件進行分隔。該機構周四表示，迄今為止，AOG Technics仍未詳細說明問題零組件的實際來源。
「零組件的證明文件非常重要，」AeroDynamic Advisory高級顧問、MTU Aero發動機公司和德國漢莎航空維修部門的前高級主管Klaus Mueller說，「業界正在非常、非常認真地對待這個問題。」
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