諒解備忘錄由中國信通院工業互聯網與物聯網研究所所長金鍵與香港金發局行政總監區景麟簽署，並由中國信通院黨委書記宋靈恩和香港金發局主席李律仁現場見證。

金發局表示，戰略合作諒解備忘錄建立了一個廣泛且強大的合作框架，旨在推動創新，可持續發展，並促進兩個市場數字經濟的發展。

在會議自由交流環節中，雙方探討了多個共同關心的議題，討論內容覆蓋香港與內地之間相互合作的潛力，區塊鏈技術在推進兩個市場數字經濟的作用，星火·鏈網基礎設施的獨特性，以及建立全面、多方位、長期的思維交流合作機制。此次會議再次凝聚了雙方在數字和綠色金融領域共同發展的意願。

金鍵所長表示，與香港金發局簽署戰略合作協議，與香港金發局在下一代互聯網 Web3、數字金融科技、綠色科技等方面有著廣闊的合作前景，期待後續雙方更廣泛、更深入的合作關係。

區景麟表示，此次諒解備忘錄的簽署是金發局致力提升香港金融服務業的堅定承諾的重要里程碑。它也像徵著香港與內地建立了穩固的伙伴關係，為促進兩個強大經濟體之間的協同效應搭建橋樑。

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