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阿里計劃對土耳其投資20億美元

彭博社報道，阿里巴巴（9988）在與土耳其總統埃爾多安會談後宣布在土耳其投資20億美元的計劃。

阿里旗下土耳其子公司Trendyol發布聲明，阿里巴巴總裁Michael Evans表示，公司「對土耳其良好的經濟基本面充滿信心」，並已通過土耳其最大的電商平台Trendyol對該國投資14億美元。

Evans表示支持Trendyol的國際擴張計劃，並強調土耳其有潛力成為領先的跨境電商大國。他沒有提供有關投資時間表的詳細信息，稱投資計劃將在「未來一段時間」實施。

Trendyol的估值在2021年達到165億美元，投資者包括軟銀、General Atlantic、卡達投資局和阿布達比主權基金ADQ。Trendyol稱，阿里巴巴持有公司76.1%的股份。

土耳其於2021年對Trendyol發起了反壟斷調查。7月份，土耳其憲法法院支持了一項加強電商監管的法律，這對該公司造成打擊。

 

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