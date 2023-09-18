Adobe透過將Firefly整合至Creative Cloud和Experience Cloud，改變從創作到啟用的流程，將構思、編輯和版本管理週期的作業時間從數小時至數天，縮短為數分鐘；亦為打造安全的商業用途而設計，讓企業可使用自己的資產度身打造模型，產出客製內容；同時包含可跨平台使用的 Firefly API，增強工作流程和自動化，無縫連接人工智能生成內容與編輯、協作和啟用等重要服務，提供分析，深入、即時地洞察各渠道的內容表現。

Adobe數碼體驗業務總裁Anil Chakravarthy表示：「生成式人工智能深具潛力，可整合高速的創意表現與企業中複雜的内容啟用工作，提供現代化的內容供應鏈，實現大規模個人化的承諾。Adobe GenStudio 為創意和營銷團隊提供了能充分利用生成式人工智能所需的資源，並透過無縫的解決方案改變從創作到啟用的流程。」

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