匯豐指，香港受訪者平均希望在60歲退休，與整體調查平均相約。對於退休後繼續工作的原因，67%受訪者指是提升財政安全，40%指是為得到醫療保險保障。香港受訪者指目前儲蓄，與其儲蓄目標平均相差81.5萬美元（637萬港元），儲蓄差距為74%。

對於退休後的生活，匯豐指香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和強積金等退休儲蓄計劃。

調查亦包括受訪者對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素，100分為滿分，香港受訪者的生活質素總分為68分，低於全球平均分75分。

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