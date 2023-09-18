匯豐公布《生活質素報告》調查報告，在包括香港在內的9個市場，訪問2250名不同世代富裕人士，有逾七成香港受訪者預期，出於經濟原因會在退休後繼續工作，高於9個市場整體51%的水平。調查指，香港受訪者預期平均需要110萬美元（約860萬港元）儲蓄，才能在退休後擁有舒適的生活方式，僅次於美國為第二高的地區。
匯豐指，香港受訪者平均希望在60歲退休，與整體調查平均相約。對於退休後繼續工作的原因，67%受訪者指是提升財政安全，40%指是為得到醫療保險保障。香港受訪者指目前儲蓄，與其儲蓄目標平均相差81.5萬美元（637萬港元），儲蓄差距為74%。
對於退休後的生活，匯豐指香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和強積金等退休儲蓄計劃。
調查亦包括受訪者對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素，100分為滿分，香港受訪者的生活質素總分為68分，低於全球平均分75分。
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