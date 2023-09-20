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菜鳥與理大簽訂合作備忘錄 首階段合作研發物流可回收裝載容器

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥宣布，昨日（19日）和香港理工大學宣布簽署合作備忘錄，首期就物流可回收裝載容器的研發進行合作，未來雙方將充分發揮各自的科創及行業發展優勢，通過共同開展技術研發等形式，攜手推進綠色、高效、智慧的物流解決方案。

菜鳥集團副總裁牛智敬表示，集團自成立以來一直致力於發展綠色物流，對未來的快遞而言「快只能保證不輸，綠才能贏」。綠色未來不僅僅靠熱情和態度，還要有創新的研發和解決方案，從而實現環境可持續和商業可持續的統一。相信雙方團隊的共同努力下，能結合複雜物流場景，實現數碼化、低碳化迴圈（loop）容器的領先突破，更大範圍地為香港建設可持續、數位化的物流體系貢獻一分力。

理大航空及民航工程學系助理教授許鋼焱博士正致力研發一種名為Meta-Box的智慧可回收運輸載體研發，它將會成為連接多種運輸方式、適應新型智慧物流系統「元聯網」的關鍵元件，從而進一步提高運輸效率、降低成本，實現可持續發展。

 

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