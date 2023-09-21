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陳啟宗：品牌收窄中日價差利內地高端消費 料內地需時數年重振經濟

恒隆地產（0101）的中期業績報告內，董事長陳啟宗在董事長致股東函內提到，除了在恒隆集團的致股東通函內提及中國面對四大挑戰之外，他引述，一頂級歐洲時尚品牌公布業績，值得注意的是，為收窄中日市場的價格差距，會提高在日本的產品售價，原因之一是日圓最近非常疲弱。就算有其他品牌有類似舉動，他也不感到意外，並謂這對他們是好事。

他更說，幾家頂級時尚品牌公布業績時，亦確認了中國始終是他們最重要的市場，而且增長仍然強勁。他強調，四星級購物商場非他們的目標，因為這類店鋪的邊際利潤太低，網上購物帶來的衝擊亦太多，並謂高端商場與次高端商場的表現差距，短期內不會見到逆轉。

對於中國經濟發展，他指出，中國政府可能仍需數年方能重振經濟，並謂西方有些人誤以為內地領導人不再關注經濟，這與事實完全不符。正因為現時的大環境變幻莫測，且充滿風險，風險回報率令人不安，因此他主張謹慎，並以有備無患為上策。他們會專注於提高營運效率和韌性，並會把現有項目完成，並正規劃內地第四家酒店，亦會有四個住宅項目待售。至於香港，租金也應隨之而逐步上調，零售銷售表現有所改善，然而租金上調步伐不會很快。

副董事長陳文博則指，他在7月下旬走訪昆明、瀋陽、大連和上海四個城市，從同事、朋友及顧客所聞，消費者對前景取態保守、消費意欲降低，但與他目賭的現象不同。他指出，大多數消費者的實質消費力並沒有下降，他們只是他們對整體經濟缺乏信心，調整支出主要是信心低了，而非消費力弱了。他謂，要重建信心，僅宣布新政策措施出台並不足夠，消費者正密切關注政府如何落實其措施。由於他們照顧的客戶更富裕，價格非他們考慮，在過去幾年遭受極大財務損失的可能性較小，料在未來的日子也如是。

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